Recuperaron un carrito robado a un verdulero en Corrientes

Luego de una intervención policial, y de los vecinos del barrio Esperanza, lograron recuperar un carrito metálico de fabricación casera, que fuera sustraído a un hombre de 62 años que utiliza a diario esa herramienta para comercializar frutas y verduras en la zona, como sustento de vida.

Personal de la Comisaría 14° Urbana logró hallar el mismo en un baldío, donde habría sido abandonado por los delincuentes al sentir la presión social y la presencia policial.

Según detallaron, le faltaban las ruedas, y ante ello un vecino le prestó otro carrito para que pudiera continuar con sus ventas, mientras un gomero repara el de su propiedad, con los repuestos y partes necesarias.El hecho había tomado notoriedad en las redes sociales, donde se advertía del cuestionado accionar de los delincuentes.La víctima que se habría negado a formular una denuncia por el delito, agradeció la amplia solidaridad de vecinos y de la Policía que lo ayudaron a recuperar su herramienta de trabajo.