BARRIO ESPERANZA

Recuperaron un carrito robado a un verdulero en Corrientes

Gran movilización de vecinos y de la Policía para hallar la herramienta de trabajo.

Por El Litoral

Sabado, 08 de febrero de 2025 a las 19:56

Luego de una intervención policial, y de los vecinos del barrio Esperanza, lograron recuperar un carrito metálico de fabricación casera, que fuera sustraído a un hombre de 62 años que utiliza a diario esa herramienta para comercializar frutas y verduras en la zona, como sustento de vida.
Personal de la Comisaría 14° Urbana logró hallar el mismo en un baldío, donde habría sido abandonado por los delincuentes al sentir la presión social y la presencia policial. 


Según detallaron, le faltaban las ruedas, y ante ello un vecino le prestó otro carrito para que pudiera continuar con sus ventas, mientras un gomero repara el de su propiedad, con los repuestos y partes necesarias.
El hecho había tomado notoriedad en las redes sociales, donde se advertía del cuestionado accionar de los delincuentes.
La víctima que se habría negado a formular una denuncia por el delito, agradeció la amplia solidaridad de vecinos y de la Policía que lo ayudaron a recuperar su herramienta de trabajo.
 

