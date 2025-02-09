Con un intenso operativo, encontraron a un hombre que estaba perdido en zonas rurales

Luego de un intenso operativo en zonas rurales, efectivos de la Policía de Corrientes encontraron con vida a un ombre que era intensamente buscado.

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito San Cosme, a raíz de una denuncia penal, tomaron conocimiento de la desaparición de un hombre quien concurrió a la zona rural de la 4ta Sección de Ensenada Grande de la localidad de San Cosme, ubicado por Ruta Nacional N° 12, al kilómetro 1100 aproximadamente y quien aparentemente ya habría iniciado el regreso a su hogar y por causas que aún se investigan no habría logrado llegar.

De esta manera, se perdió en las inmediaciones del lugar rural.

En este sentido, se desplego un operativo en forma conjunta y mancomunada entre varios sectores de la Policía de Corrientes.

Luego de un extenso e intenso rastrillaje, llegando a la Sexta Sección Rural Estero Costa-San Luis del Palmar, lograron localizar con vida al hombre a quien brindaron asistencia y primeros auxilios, para posteriormente trasladarlo hasta el nosocomio local para una mejor atención.