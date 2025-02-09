¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

La Policía Federal detuvo a un hombre durante la venta de drogas

El sujeto cargaba dosis de cocaína y cigarrillos de marihuana.

Por El Litoral

Domingo, 09 de febrero de 2025 a las 08:01

La Policía Federal informó que el sábado detuvo a un hombre que vendía estupefacientes en las calles de la ciudad de Corrientes.

Durante un patrullaje en la madrugada los uniformados visualizaron una maniobra sospechosa conocida como "pasamanos" entre dos individuos a bordo de una motocicleta.

Ante la presencia policial los sujetos trataron de huir pero tras una breve persecución fueron atrapados. En la requisa a uno de los sospechosos se encontraron 15 dosis de cocaína y varios cigarros de marihuana.

Los detenidos junto a los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, donde se continúan los trámites del caso.

