calor en Corrientes Lisandro Almirón Gustavo Valdés
Corrientes

Buscan a un menor de edad que está desaparecido en capital

Fue visto por última vez el sábado.

Por El Litoral

Domingo, 09 de febrero de 2025 a las 08:48

A partir de la denuncia realizada el sábado en la Comisaría 1ra de Mujer y el Menor, la Policía de Corrientes pide la colaboración de la comunidad para hallar a Federico Fernando Alegre de 16 años.

Está desaparecido desde el sábado, cuando salió del hogar "Miguel Magone".

Sus características físicas son las siguientes: 1,80 de estatura, contextura robusta, tés morena, ojos color marrones claros, cabellos cortos, color negro.

Vestía una remera color negra, bermuda de jeans color azul, zapatillas negras y una gorra negra.

Quienes posean datos para hallar a Federico pueden comunicarse a la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor al teléfono fijo 4-432913; o la comisaría más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.
 

