Continúa la búsqueda de los hombres desaparecidos en el río Paraná

La Policía de Corrientes y la Prefectura Naval Argentina continúan este lunes con búsqueda de dos personas desaparecidas tras un naufragio en la localidad de Esquina.

Cabe recordar que durante la tarde del domingo se encontró a uno de los hombres desaparecidos luego del vuelco campana. El cuerpo fue hallado en km 849, sobre el margen izquierdo del río Paraná cuando efectivos policiales de la Dirección de Drones de Corrientes se sumaron a la búsqueda.

Sobre las aguas del río Paraná, en zona denominada "Canal Torelo", cerca de la ciudad de Esquina, una embarcación donde circulaban cuatro personas naufragó. Uno de ellos pudo nadar hasta la costa, y luego se procedió inmediatamente a la búsqueda de los otros tres hombres de 26, 32 y 34 años de edad.

De la búsqueda participan personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Esquina y Goya en dos Embarcaciones de la Policía, junto a otras dependencias de esa jurisdicción que se encuentran rastrillando zonas ribereñas en colaboración con el personal de Prefectura Naval Argentina, a quienes se sumaron también Defensa Civil de la Provincia, Bomberos Voluntarios, el área provincial de Flora y Fauna, y personas que navegan en embarcaciones civiles en la zona.

Este lunes la búsqueda continuó tanto por tierra, agua y aire, utilizando embarcaciones y drones con visores de última generación.

