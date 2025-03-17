Gendarmería secuestró 191 teléfonos celulares de contrabando

La Gendaremería Nacional de Santo Tomé informó que este lunes secuestró celulares de contrabando que eran transportados por un tour de compras.

Los efectivos de la fuerza realizaban tareas de contralor y prevención vial sobre Ruta Nacional N° 14. Durante el operativo detuvieron la marcha de un transporte de pasajeros proveniente de la ciudad de San Vicente, Misiones.

El tour de compras, que se trasladaba hacia Buenos Aires, fue pasado por un control físico y de documentación. En esta acción se encontraron 191 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, de origen extranjero. Los dispositivos carecían de los avales aduanero, concluyendo que fueron ingresados como contrabando.

En el caso intervino el Juzgado Federal de Paso de los Libres, que dispuso el secuestro de la mercadería que fue valuada en un aproximado de 57.300.000 pesos.