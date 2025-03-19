Ladrones fueron sorprendidos mientras llevaban su botín

La policía de Corrientes, informó que en la madrugada este miércoles detuvieron a dos hombres que llevaban consigo elementos que no era de su propiedad. La aprehensión se dio en en las calles, "Los Tulipanes" y "La Teresita" de la ciudad capital.

Se trata de dos hombres que merodeaban de manera sigilosa por la vía pública. Cuando los agentes policiales lograron atraparlos, lo encontraron con una cortina y una ducha.

Ante la falta de justificación de la procedencia de los objetos, fueron trasladados a dependencia jurisdiccional, donde se lleva a cabo la investigación y los trámites legales pertinentes.

La Policía no descartó que la sustracción de las cosas pudieran estar relacionados con algún delito reciente y se mantienen las averiguaciones para esclarecer su origen. Los detenidos permanecen a disposición de la Justicia.

