¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

lluvias en Corrientes doble alerta Docente correntino
lluvias en Corrientes doble alerta Docente correntino
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Ladrones fueron sorprendidos mientras llevaban su botín

Los detuvieron en un barrio de la ciudad.

Por El Litoral

Miércoles, 19 de marzo de 2025 a las 13:20

La policía de Corrientes, informó que en la madrugada este miércoles detuvieron a dos hombres que llevaban consigo elementos que no era de su propiedad. La aprehensión se dio en en las calles, "Los Tulipanes" y "La Teresita" de la ciudad capital.

Se trata de dos hombres que merodeaban de manera sigilosa por la vía pública. Cuando los agentes policiales lograron atraparlos, lo encontraron con una cortina y una ducha.

Ante la falta de justificación de la procedencia de los objetos, fueron trasladados a dependencia jurisdiccional, donde se lleva a cabo la investigación y los trámites legales pertinentes. 

La Policía no descartó que la sustracción de las cosas pudieran estar relacionados con algún delito reciente y se mantienen las averiguaciones para esclarecer su origen. Los detenidos permanecen a disposición de la Justicia.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD