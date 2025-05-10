Recuperaron objetos robados de una vivienda y detuvieron a un hombre

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a un hombre y lograron recuperar diversos objetos robados en una vivienda del barrio Dr. Montaña.

Efectivos policiales fueron alertados de que en un domicilio se había registrado un robo, donde se llevaron prendas de vestir, una jarra eléctrica, un juego de ollas, platos, sábanas, un acolchado, dos rejas de carliteras, un velador, una jarra térmica marca Stanley, vajilla y diversos utensilios de cocina.

Ante el hecho, los policías iniciaron investigaciones y lograron detener a un sujeto mayor de edad.

Asimismo, recuperaron todos los objetos denunciados como robados e incautaron una motosierra marca Stihl y dos juegos completos de andamios, los cuales estarían vinculados a otros delitos que se encuentran en etapa de investigación.

Tanto el detenido como los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la dependencia policial, donde se continúan con las diligencias correspondientes.

La investigación sigue en curso para determinar la posible conexión del aprehendido con otros ilícitos registrados en la zona.