Instituto de Cultura de Corrientes Unne Club Boca Unidos
Instituto de Cultura de Corrientes Unne Club Boca Unidos
Intensa búsqueda de un menor de edad desaparecido en Corrientes

El joven está ausente desde la tarde del viernes.

Por El Litoral

Domingo, 11 de mayo de 2025 a las 12:38

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para hallar a un menor de edad desaparecido en la capital correntina.

Se trata de Juan Nicolas Vázquez de 14 años, quien está ausente desde la tarde del viernes 9. La denuncia fue realizada en la Comisaría 1° de la Mujer y el Menor este domingo.

Juan responde a las siguientes características: 1,50 metros de estatura, tez moreno, cabello nego corto y ondulado, ojos marrones y de contextura delgada.

La última vez que fue visto llevaba un short azul, remera bordó, ojotas y una campera rompe viento. Como seña particular, Juan posee una cicatriz en el brazo, del lado derecho.

Quienes posean información pueden acercarse a la Comisaría 1° de la Mujer y el Menor o llamar al  4432913, o acudir a la dependencia más cercana y/o comunicarse al 911 en capital o 101 en el interior provincial.

