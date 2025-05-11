Intensa búsqueda de un menor de edad desaparecido en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para hallar a un menor de edad desaparecido en la capital correntina.

Se trata de Juan Nicolas Vázquez de 14 años, quien está ausente desde la tarde del viernes 9. La denuncia fue realizada en la Comisaría 1° de la Mujer y el Menor este domingo.

Juan responde a las siguientes características: 1,50 metros de estatura, tez moreno, cabello nego corto y ondulado, ojos marrones y de contextura delgada.

La última vez que fue visto llevaba un short azul, remera bordó, ojotas y una campera rompe viento. Como seña particular, Juan posee una cicatriz en el brazo, del lado derecho.

Quienes posean información pueden acercarse a la Comisaría 1° de la Mujer y el Menor o llamar al 4432913, o acudir a la dependencia más cercana y/o comunicarse al 911 en capital o 101 en el interior provincial.