Un joven murió tras impactar contra un árbol en una localidad de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que, este miércoles por la noche, murió un joven en la localidad correntina de Esquina tras perder el control de su rodado e impactar contra un árbol. El hecho sucedió en la Ruta Nacional N°12, por acceso sur.

El desenlace fatal sucedió cerca de las 21.30, cuando el hombre perdió el control de su moto 110cc e impactó violentamente contra un árbol.

Inmediatamente, los agentes policiales en conjunto con la ambulancia se dirigieron al lugar. Al visibilizar las heridas graves, el motociclista debió ser trasladado de urgencia al hospital local, donde lamentablemente se constató su muerte.

En medios locales, la víctima fue identificada como Ezequiel Aranda. Según informó la Comisaría del distrito del municipio, las causas del impacto aún se investigan.

En el lugar del siniestro, se realizaron las pericias correspondientes bajo la intervención de la unidad fiscal en turno. En tanto, en la comisaría se realizan las actuaciones de rigor correspondientes.