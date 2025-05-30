La Policía solicita ayuda a la comunidad para dar con el paradero de un menor

La Policía de Corrientes informó que solicita ayuda a la comunidad en general para poder localizar a un menor, quien se ausentó de su hogar este jueves.

Se trata de Juan Nicolán Vazquez, de 14 años de edad a quien se lo vio por última vez en su domicilio en horas de la tarde de este jueves.

Sus características físicas son: 1,50 de altura, piel de tés morena, ojos color marrón oscuro, cabello lacio, corto de color marrón oscuro. Fue visto el último día con una campera color negra, remera mangas largas color verde, unos jeans color claro y unas ojotas color rosado.

Se pide colaboración a la comunidad para que puedan aportar datos para su efectiva localización. Quienes tengan información, pueden hacer la denuncia a la Comisaría de la Mujer y el Menor N°1 , teléfono 3794-432913. También, puede dirigirse a la dependencia policial máscercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.

La Fiscalía tomó conocimiento e intervino en el caso.

