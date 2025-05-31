Desesperada búsqueda de una mujer de 45 años en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que iniciaron la búsqueda de una mujer de 45 años desaparecida en la capital correntina.

Se trata de Sánchez Ivana Itatí de 45 años edad, quien se encuentra ausente de su hogar, ubicado en el Barrio Galván II.

Sus características físicas son las siguientes: tés morena, cabellos castaños claros, 1,60 mts. de estatura aproximada, contextura robusta, ojos color marrón.

Seña particulares: posee un lunar en cercanías de su nariz y otro, cerca del labio inferior.

Al momento de la desaparición vestía: campera deportiva, de color azul y verde manzana, de la marca Nike, pantalón de jeans, color azul oscuro y zapatillas marca Adidas, de color negro.

Es por ello, que la Policía, se solicita la colaboración de todas las personas que puedan aportar datos ciertos y que ayuden a lograr encontrar a esta mujer.

Ante cualquier información, podrán comunicarlo ante la citada Comisaría Segunda Urbana nro. 3794-505282; o la Dependencia Policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.