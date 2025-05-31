Rescatan a un perro víctima de maltrato en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que rescataron a un perro víctima de maltrato animal, tras la difusión de un video que generó profunda indignación en redes sociales.

La causa, impulsada por la Fiscalía Rural y amparada por la Ley 14.346 de protección animal, derivó en un allanamiento ordenado por el Juez de Garantías Dr. Jorge Gustavo Vallejos.

Durante el procedimiento, el equipo rescató a un perro de pelaje negro y blanco, presuntamente de raza collie, que presentaba lesiones y signos evidentes de maltrato físico.

El caso fue encuadrado en los artículos 1 y 3, inciso 7 de la Ley 14.346, que penaliza los actos de crueldad contra los animales.

Tras el rescate, el perro fue entregado en carácter de depositario judicial a Guillermo Nicolás Tognola, representante de la Asociación Civil “Amigos de Animales Abandonados”, que se hará cargo de su recuperación y cuidado.

Por el momento, la identidad del presunto agresor no fue revelada oficialmente y la causa continúa en etapa de investigación. Las autoridades no descartan nuevas imputaciones en el marco de este grave hecho de maltrato animal.

Con información de Última Hora Esquina