La Policía realizó múltiples detenciones en tareas de prevención de delitos

La Policía de Corrientes informó que durante la madrugada del martes detuvo a varias personas en diferentes operativos en la ciudad Capital.

El primer procedimiento se realizó en inmediaciones de las avenidas Chacabuco e Independencia, donde efectivos demoraron a un hombre de 33 años que merodeaba por la zona, causando intranquilidad a los transeúntes.

Otro operativo ocurrió en la intersección de las avenidas Chacabuco y Armenia, cuando efectivos divisaron a un sujeto que merodeaba entre los autos estacionados. Razón por la que se procedió a la demora e identificación de un hombre de 32 años.

Además, en otras tareas de prevención de delitos, policías que recorrían calle Pirovano y avenida Independencia, demoraron a un hombre de 28 años, que tras las primeras averiguación, tenía antecedentes por delitos contra la propiedad.

En tanto que en inmediaciones de calle Santa Catalina y avenida Maipú, efectivos demoraron e identificaron a un hombre de 26 años que no contaba con documentación que acredite su identidad.

Por otro lado, efectivos que recorrían la zona de calles Pujol y Virasoro divisaron y demoraron a un hombre mayor de edad que no pudo justificar su presencia en el lugar.

Por último, en inmediaciones de calle Don Justino, en tareas de prevención de delitos, efectivos identificaron a un hombre mayor de edad, que tras las primeras averiguaciones, se constató que poseía pedido de captura, por lo que fue demorado.

Los demorados fueron trasladados a las comisarías correspondientes, a fin de continuar con las diligencias de rigor.