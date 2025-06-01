¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Justicia de Corrientes Gustavo Valdés violencia de género
Justicia de Corrientes Gustavo Valdés violencia de género
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
San Luis del Palmar

Rescataron a un perro que cayó en un pozo

Tras sacarlo fue atendido por un médico veterinario para chequear su estado de salud.

Por El Litoral

Domingo, 01 de junio de 2025 a las 12:23

La Policía de Corrientes informó que rescató a un perro que se encontraba en peligro en San Luis del Palmar.

Los efectivos acudieron tras un llamado telefónico que daba cuenta del peligro que corría un perro que cayó a un agujero, situado al trazado del riachuelo local.

Tras acudir al lugar, el personal policial realizó las maniobras de salvamento para auxiliar al perro que se encontraba dentro del pozo.

Una vez a salvo, el animal fue trasladado a la comisaría distrital donde un médico veterinario revisó la salud del perro. En la misma dependencia se realizaron las diligencias del caso.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD