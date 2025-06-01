Rescataron a un perro que cayó en un pozo

La Policía de Corrientes informó que rescató a un perro que se encontraba en peligro en San Luis del Palmar.

Los efectivos acudieron tras un llamado telefónico que daba cuenta del peligro que corría un perro que cayó a un agujero, situado al trazado del riachuelo local.

Tras acudir al lugar, el personal policial realizó las maniobras de salvamento para auxiliar al perro que se encontraba dentro del pozo.

Una vez a salvo, el animal fue trasladado a la comisaría distrital donde un médico veterinario revisó la salud del perro. En la misma dependencia se realizaron las diligencias del caso.