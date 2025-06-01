Fue detenido tras intentar agredir a su expareja

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo en la capital correntina a un hombre que intentaba agredir a su ex pareja.

Efectivos fueron alertados al sistema 911 para asistir a un domicilio ubicado en inmediaciones de Chacabuco y Río Paraná, donde una mujer denunció que su expareja llegó al lugar con intenciones de agredir, ya que este pateaba la puerta de ingreso en un intento de entrar a su casa.

Al llegar al sitio, el sujeto notó la presencia policial e intentó huir. Tras una breve persecución se demoró e identificó a un hombre de apellido López de 32 años, que tras las primeras averiguaciones se constató que tenía una orden de alejamiento para con su expareja.

En tanto que María C. T. de 33 años realizó la denuncia correspondiente. El sujeto quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la comisaría correspondiente, a fin de continuar con las diligencias del caso.

