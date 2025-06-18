En distintos procedimientos, la Policía demoró a cinco personas

La Policía de Corrientes informó que en la noche de este martes demoró a cinco personas en distintos procedimientos.

En cercanías de la calles Garay y Zarate, los agentes policiales identificaron a las 20 a dos personas que se encontraban merodeando con una rueda de dudosa procedente. Ante la falta de justificación de la propiedad del objeto fue trasladado a la comisaría jurisdiccional.

Cerca de las 21, en inmediaciones de las calles J. R Vidal y Argentina, una persona al notar un vehículo policial comenzó a arrojar piedras al móvil. Consecuencias de sus actos, agentes policiales procedieron a su demora.

Por último, por las calles Benjamín de la Vega y Las Heras, identificaron a dos hombres mayor de edad, quienes se tenían en su poder varios elementos de dudosa procedencia.

Los demorados junto a los secuestrado fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los trámites del caso.

