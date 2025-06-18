¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

DIRECCION DE DROGAS PELIGROSAS

Narcomenudeo: cinco demorados con cocaína tras allanamientos

Decomisaron dos hombres y tres mujeres que tenían antecedentes por delitos de estupefacientes
 

Por El Litoral

Miércoles, 18 de junio de 2025 a las 18:01

Luego de tres allanamientos simultáneos realizados este miércoles en el barrio Jardín de la Capital correntina, demoraron a cinco personas con 0,29 gramos de cocaína en dosis y listas para ser comercializadas así como otros elementos, en el marco de una causa por narcomenudeo.
Se trató del resultado de una investigación del personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de la Policía de Corrientes, que irrumpió en los domicilios con el apoyo logístico de la División Policía de Alto Riesgo (P.A.R.)


Procedieron al secuestro de seis teléfonos celulares, recortes de polietileno, y dosis de cocaína, entre otros objetos de interés para causa, que fueron puestos a disposición del Juzgado Federal N°1.
Además, cinco personas, dos hombres y tres mujeres, quedaron imputadas ya que todos tenían antecedentes por Infracción a la Ley N°23.737
 

