¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Elsa Romero Feris puente General Belgrano Transporte Publico de Pasajeros
Elsa Romero Feris puente General Belgrano Transporte Publico de Pasajeros
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
MONTE CASEROS

Golpe al narcotráfico: se desbarató un kiosco de drogas en Corrientes

La investigación inició tras una denuncia anónima que dio por resultado la detención de dos personas y elementos vinculados a la causa.

Por El Litoral

Lunes, 02 de junio de 2025 a las 11:49

La Policía Federal informó que el domingo desarticuló un kiosco de drogas en la ciudad de Monte Caseros. Por el operativo quedaron detenidas dos personas.

El operativo inició tras una denuncia anónima por vía telefónica, la cual fue puesta en conocimiento del Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo del Dr. Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda. Tras la investigación se pudo constatar que en un domicilio se comercializaban estupefacientes.

Tras la ejecución del allanamiento se secuestró un kilogramo de marihuana fraccionada, un envoltorio de cocaína, dos plantas de marihuana de dos metros de altura, un plantín de la misma especie, teléfonos celulares y una suma de 40.000 pesos en efectivo.

Además, detuvieron a dos personas, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la justicia.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD