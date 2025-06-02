Golpe al narcotráfico: se desbarató un kiosco de drogas en Corrientes

La Policía Federal informó que el domingo desarticuló un kiosco de drogas en la ciudad de Monte Caseros. Por el operativo quedaron detenidas dos personas.

El operativo inició tras una denuncia anónima por vía telefónica, la cual fue puesta en conocimiento del Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo del Dr. Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda. Tras la investigación se pudo constatar que en un domicilio se comercializaban estupefacientes.

Tras la ejecución del allanamiento se secuestró un kilogramo de marihuana fraccionada, un envoltorio de cocaína, dos plantas de marihuana de dos metros de altura, un plantín de la misma especie, teléfonos celulares y una suma de 40.000 pesos en efectivo.

Además, detuvieron a dos personas, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la justicia.

