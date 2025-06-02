Fue a denunciar el robo de su motocicleta y la encontró en la comisaría

La Policía de Corrientes informó que el domingo recuperó una motocicleta que fue robada en la capital correntina. De forma casi simultánea el propietario se presentó a la comisaría.

Efectivos que realizaban tareas de prevención de delitos en el barrio Sapucay, sobre avenida Raúl Alfonsín, divisaron entre las malezas de la zona una motocicleta marca Kymco que se encontraba abandonada, por lo que fue secuestrada preventivamente.

Luego de trasladar el rodado hasta la comisaría correspondiente, se presentó un hombre mayor de edad que denunció el robo de un rodado en el barrio Samela. Tras tomar las descripciones de la motocicleta se constató que se trataba del vehículo recientemente secuestrado por los efectivos.

El rodado fue puesto a disposición de la Fiscalía de turno, mientras que en la comisaría se realizaron las diligencias del caso.