Accidente laboral: un operario murió tras quedar atrapado en una grúa

Este viernes confirmaron el deceso en el Hospital Escuela de Corrientes de un hombre de 49 años que sufrió lesiones gravísimas en Mocoretá al ser aplastado por la pluma que se desprendió de una grúa en una obra de mantenimiento, ocurrido el jueves por la mañana.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima, identificada como José Homar Lemes, trabajaba como operario en una planta ubicada en la Colectora Oeste Nº 1.000, en la localidad de Mocoretá.

Alrededor de las 8:30 ocurrió el accidente laboral al desprenderse la pesada pieza, que le provocó un aplastamiento en la zona torácica.

Se trasladaron con urgencia integrantes del cuartel local de los Bomberos Voluntarios, así como efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de esa localidad, quienes con los cuidados adecuados lograron extraer al hombre.

El lesionado fue conducido con urgencia al Hospital "Santa Catalina".

Los médicos locales, después de una rápida evaluación, firmaron su urgente derivación al Hospital Escuela de Corrientes, donde ingresó en un delicado cuadro con lesiones muy graves.

El viaje fue acompañado por familiares y responsables de la empresa de mantenimiento, según se confirmó.

En la capital correntina, fue sometido a diversos estudios para conocer su diagnóstico, que arrojaron como resultado que presentaba heridas internas producto del aplastamiento.

Durante el tiempo que estuvo internado, le realizaron una intervención quirúrgica, pero lamentablemente falleció, afirmaron las fuentes.

En el lugar del hecho se realizaron las diligencias correspondientes, dando intervención a la Unidad Fiscal en turno, que dispondrá las medidas periciales y trabajos de investigación para esclarecer el luctuoso episodio.