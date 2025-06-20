Drogas en Corrientes: detuvieron a un hombre por consumo en plena la vía pública

La Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen organizado detuvo este jueves a un hombre que estaba consumiendo estupefacientes en el barrio Doctor Montaña de la ciudad de Corrientes. El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Guisiti y Lanari .

En el momento en que el sujeto fue sorprendido por los agentes no contaba con documentación personal que acreditara su identidad. En consonancia, fue trasladado a la dependencia de Drogas Peligrosas para que las autoridades judiciales esclarezcan el caso y verifique sus antecedentes.

Ante la falta de medidas restrictivas por parte de la autoridad judicial competente, el hombre recupero su libertad. Según informaron fuentes policiales, la escasa cantidad de sustancia incautada no justificó la apertura de actuaciones judiciales formales.