Murió un motociclista al chocar un caballo sobre la Ruta 12

En la lluviosa noche del viernes, cerca de las 23, murió un joven de 21 años que se movilizaba en una motocicleta por la Ruta Nacional 12, tras chocar contra un caballo, que también perdió la vida, en un hecho registrado en el kilómero 1252, jurisdicción de la Comisaría Tercera de Ituzaingó.

La víctima fatal fue identificada como Maximiliano Román, quien iba al mando de una Gillera VR 150cc, cuando colisionó con el equino que terminó con severos cortes y acabó a varios metros del lugar del impacto.

El único ocupante de la moto cayó de manera brusca sobre el pavimento mojado donde sufrió gravísimas lesiones, en especial en la zona creaneal que derivaron en su deceso.

La Fiscalía en turno dispuso la intervención de peritos en accidentología y veterinarios. También intervino la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó.