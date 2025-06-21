Demoraron a un joven por vender cosas robadas en una barriada

Una investigación policial llevada a cabo en el Barrio Esperanza permitió esclarecer un hecho delictivo ocurrido en la zona. Tras entrevistar a varios vecinos y realizar un trabajo de campo que se extendió por varias horas, personal policial de la Comisaría 14° Urbana logró localizar a personas que entregaron de manera voluntaria elementos que habían sido sustraídos de domicilios.

Los vecinos identificaron al ciudadano conocido como "Chinchi" como la persona que habría vendido los objetos robados.

Además, varios testigos afirmaron haber visto a este individuo ofreciendo los elementos en el barrio. Los vecinos acompañaron a los efectivos policiales a la sede policial para brindar testimonio.

En la sede policial, se recibieron las entrevistas de los testigos y se secuestraron los elementos denunciados como sustraídos. La Fiscal en turno, fue informada de los resultados y dispuso que los elementos recuperados sean entregados a su dueño y que las entrevistas sean adjuntadas a la causa que se investiga.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho delictivo y identificar a los responsables.