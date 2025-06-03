Intentó "asustar" con tiros a un hombre en una plazoleta de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a un hombre que disparó un arma contra otra persona en la capital correntina.

Efectivos que se encontraban apostados en un punto de contralor fueron alertados por el sistema 911 sobre un incidente con disparos a metros de una plazoleta del barrio San Antonio Oeste.

Al acudir al lugar se divisó a un sujeto que huía portando un arma de fuego en la mano. Tras una breve persecución se demoró e identificó a Cristian Miguel M. B. de 32 años, quien arrojó el arma dentro de un domicilio cuando noto la presencia policial.

Tras solicitar permiso al propietario del domicilio donde cayó el arma, se secuestró un revólver calibre 22 corto, con vainas servidas y balas sin usar en el tambor.

Cristian explicó que intentó “asustar” a otro sujeto con quien tuvo un altercado en una fiesta durante el fin de semana, razón por la cual decidió realizar dos disparos contra la humanidad de la otra persona.

El demorado y el arma secuestrada fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de continuar las diligencias de rigor.

