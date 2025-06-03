El juicio por la muerte de Lautaro Rosé continuará el próximo lunes con tres testigos

El Tribunal Oral Penal N° 1 de Corrientes infomó este martes que el juicio por el Caso Rosé continiuará el próximo lunes a partir de las 17. Se abrirá una nuev audiencia que juzga la muerte del joven ocurrida el 8 de noviembre de 2021. En esta instancia está previsto que declaren tres nuevos testigos en el marco de un porceso que contempla 28 intervenciones.

La causa tiene como imputados a seis efectivos del Grupo de Intervenciones Rápidas (G.I.R), quienes enfrentan cargos por abandono de persona agravado por el resultado muerte, severidades e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todos los acusados continúan en libertad mientras avanza el juicio.

La última audiencia tuvo lugar el pasado miércoles 28 de mayo, cuando declaró un agente policial. En las jornadas anteriores, ya habían prestado testimonio un subcomisario y un comisario inspector, lo que permitió continuar construyendo el relato de los hechos que rodearon la muerte de Rosé.

El tribunal está presidido por la doctora Ana del Carmen Figueredo, acompañada por los vocales Darío Alejandro Ortíz y Román Facundo Esquivel. La secretaría del juicio está a cargo de la doctora Tamara Lorena Brescovich. En representación del Ministerio Público actúa el fiscal Carlos José Lértora.

La defensa de los imputados está conformada por los abogados Mónica Montañez Vázquez (por Aguirre y Barberán Robledo), Diego O. Falcón (por Aveiro y Pruyas), y Carlos Navarro junto a Francisco Leguizamón (por Romero y Prieto). Por la parte querellante intervienen de manera conjunta los doctores Herminio I. González y Sonia González.

En caso de ser hallados culpables, los imputados podrían enfrentar penas que van desde 1 hasta 15 años de prisión, dependiendo del delito: el abandono de persona agravado por la muerte contempla una pena de 5 a 15 años, las severidades, de 1 a 5 años, y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, de 1 a 2 años.

