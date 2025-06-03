Tras una rápida respuesta se recuperó una motocicleta robada

La Policía de Corrientes informó que el lunes recuperó una motocicleta denunciada como robada en la capital correntina.

Efectivos que realizaban tareas de prevención en el barrio Itatí fueron alertados sobre el robo de una motocicleta frente a un kiosco ubicado sobre calle Martín Fierro al 600.

Tras la denuncia se desplegó un rastrillaje por la zona. En las calles internas del barrio, detrás de la cancha Alvear, se divisó a una persona que al notar la presencia policial abandonó un rodado y huyó a pie entre los pasillos.

De manera preventiva los efectivos secuestraron una motocicleta marca Gilera, modelo Smash, cuyas características coincidieron con la denuncia recibida momentos antes. Aunque no trascendió, la Policía ya tiene identificado al presunto autor del robo.

El vehículo fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la comisaría correspondiente, donde se continuaron con los trámites del caso.