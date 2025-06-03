¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

EN EL INTERIOR PROVINCIAL

Recuperaron una amoladora y una pistola robada momentos antes

Por El Litoral

Martes, 03 de junio de 2025 a las 12:53

La Policía de Corrientes informó este martes que demoró a un hombre y recuperó elementos robados días atrás en la localidad correntina de Paso de los Libres.

El delito ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Brasil al N°940 en la madurgada de este martes,donde el hombre robó una amoladora y una pistola para silicona.

Horas después, por medio de cámaras de seguridad en el barrio Catamarca, lograron  detener al autor del delito y recuperar varios elementos que se habían sustraído de la vivienda.

Lo sustraído fue trasladado a la comisaría jurisdiccional y fue puesto a disposición de la Justicia. Se trataba de un hombre mayor de edad.

