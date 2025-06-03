En diferentes operativos se detuvo a varias personas

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a varias personas en diferentes operativos realizados en la capital provincial.

La primera detención ocurrió en inmediaciones de calles Morse y Yatay, donde efectivos demoraron e identificaron a un hombre mayor de edad, quien tras las primeras averiguaciones se constató que posee antecedentes policiales.

Por otro lado, por avenida El Maestro y calle Cosquín, efectivos que realizaban un recorrido de prevención de delitos, divisaron a una persona que ocasionaba disturbios en la vía pública.

Por tal motivo, se demoró e identificó a un hombre de 42 años, quien además poseía un pedido de captura activo.

El tercer procedimiento ocurrió por calles La Pampa e Islas Orcadas, donde efectivos divisaron a un sujeto que observaba el interior de los vehículos estacionados en el lugar. Es así que se demoró e identificó a un hombre mayor de edad que no puedo justificar ni su presencia ni accionar.

Por último, en inmediaciones de avenida Armenia y calle 18 de Mayo, policías demoraron e identificaron a un hombre mayor de edad que cargaba un cuchillo entre sus pertenencias.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las comisarías correspondientes, donde se continúan los trámites de rigor.