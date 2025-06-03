Revisaron su mochila y encontraron un arma, celulares y una suma importante de dinero

La Unidad de Seguridad Rural y Ecológica informó este lunes que en un control vehicular detuvo a una persona y encontraron un arma, celulares y una suma importante de dinero en la localidad correntina de Esquina.

El operativo tomó lugar en el kilómetro 700 de la Ruta Nacional 12, cuando agentes policiales interceptaron una persona que se trasladaba en una moto "Honda Tornado". El conductor del rodado no manifestó que el vehículo era prestado, y no pudo justificar su propiedad.

Además, durante la requisa, los agentes encontraron en su mochila un arma de fuego calibre 32 largo con seis cartuchos como así también dos teléfonos de celulares y gran cantidad de dinero en pesos y dólares. Se contestó una suma de 1.830 dólares, 2 millones de pesos y otros elementos menores.

El hombre fue trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde se prosiguen con los trámites del caso.