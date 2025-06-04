Se deja sin efecto el pedido de localización de una menor del interior de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que se deja en efecto el pedido de localización de una menor que se había perdido en la ciudad Bella Vista este martes por la tarde.

Se trata de Milagros Camila Jara de 15 de años,quien afotunadamente fue encontrada sana y salva este miércoles por la moche. La misma tiene 15 años de edad.

La Policía agradece a la poblacón en general en el pedido de búsqueda y comunica que deja sin efecto su búsquea solictando a la Comisaría de la Mujer y el Menor de Bella Vista que siga con las actuaciones correspondientes.