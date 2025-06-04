Fueron detenidos por realizar maniobras peligrosas con motocicletas

La Policía de Corrientes informó que este miércoles detuvo a cuatro personas por manejar de manera peligrosa en la ciudad Capital. Además se secuestraron dos motocicletas.

Mientras realizaban tareas de prevención de delitos en inmediaciones de avenida Centenario y calle Perugorría, efectivos divisaron a cuatro personas a bordo de dos motocicletas, realizando maniobras peligrosas que ponían en riesgo sus propias vidas y las de terceros.

Por tal motivo, se procedió a la demora e identificación de cuatro hombres mayores de edad, que no pudieron justificar su accionar. Además, se secuestró de manera preventiva dos rodados, uno de marca Honda, modelo Wave, y otro marca Zanella, modelo ZB.

Los demorados y los vehículos fueron trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de continuar con los trámites del caso.