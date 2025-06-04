Se desprendió un acoplado y volcó la carga sobre la Ruta 12

Un camión que se dirigía hacia la ciudad de Corrientes, protagonizó un siniestro vial en el kilómetro 926 de la Ruta Nacional N° 12, jurisdicción de la Comisaría Segunda de Saladas, donde se desprendó y volcó el acoplado.

Según informó a FM La Ruta el subcomisario Carlos Víctor López, jefe de la dependencia,Se trataba de un Volkswagen 17.280 LR, que provenía de Buenos Aires con palets de aceite de la marca Cañuelas, según confirmó el portal de FM La Ruta.

Por causas que se investigan, el acoplado se desprendió, provocando el vuelco de la carga sobre la banquina. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales.Acudió de inmediato personal policial que puso en resguardo la carga hasta que se hicieran presentes los propietarios del producto.