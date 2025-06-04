¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Rescataron a un hombre que ingresó a las aguas del Paraná para quitarse la vida

Ocurrio en inmediaciones de Puerto Italia, los efectivos fueron ayudados por un mallonero que se encontraba en el lugar.

Por El Litoral

Miércoles, 04 de junio de 2025 a las 08:01

La Policía de Corrientes informó que el martes rescató a un hombre que intentó suicidarse en la capital correntina.

En la tarde del martes un alerta del sistema 911 dio aviso sobre una persona con intenciones de quitarse la vida tras ingresar a las aguas del río Paraná en inmediaciones de Puerto Italia, ubicado sobre calle Pampin.

Tras la rápida respuesta del personal se logró identificar al sujeto en las aguas, quienes ingresaron al río y fueron ayudados por un mallonero que se encontraba en el lugar. Entre todos pudieron rescatar a la personas, poniéndola a resguardo.

Se destaca el accionar del Oficial Sub Ayudante Gallo Lucas y la Sargento Morales Viviana que evitaron una tragedia.

Posteriormente en la comisaría jurisdiccional se realizaron las diligencias del caso.
 

