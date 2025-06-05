¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Descacharrado mural Gustavo Valdés
Policía de Corrientes

Tras un robo en un domicilio se pudo recuperar lo sustraído

Los efectivos desplegaron un rastrillaje que pudo dar con los elementos robados momentos antes.

Por El Litoral

Jueves, 05 de junio de 2025 a las 12:34

La Policía de Corrientes informó que este jueves recuperó elementos que fueron sustraídos en la capital correntina.

Durante la madrugada de este jueves, efectivos que realizaban un recorrido de prevención de delitos fueron alertados por el sistema 911 sobre un presunto robo en un domicilio ubicado en calle San Francisco de Asís.

Tras acudir al lugar se inició un rastrillaje en la zona. En inmediaciones de avenida Medrano y calle Gascón, se divisó a un sujeto que abandonó una motoguadaña y una bicicleta marca Flash Millenium, rodado 26, al notar la presencia policial.

Luego de secuestrar los elementos mencionados se pudo constatar que estos fueron sustraídos del domicilio al que acudieron en primer lugar.

Los elementos fueron trasladados hasta la comisaría correspondiente, donde se prosiguen con las diligencias del caso.

