Tras un robo en un domicilio se pudo recuperar lo sustraído

La Policía de Corrientes informó que este jueves recuperó elementos que fueron sustraídos en la capital correntina.

Durante la madrugada de este jueves, efectivos que realizaban un recorrido de prevención de delitos fueron alertados por el sistema 911 sobre un presunto robo en un domicilio ubicado en calle San Francisco de Asís.

Tras acudir al lugar se inició un rastrillaje en la zona. En inmediaciones de avenida Medrano y calle Gascón, se divisó a un sujeto que abandonó una motoguadaña y una bicicleta marca Flash Millenium, rodado 26, al notar la presencia policial.

Luego de secuestrar los elementos mencionados se pudo constatar que estos fueron sustraídos del domicilio al que acudieron en primer lugar.

Los elementos fueron trasladados hasta la comisaría correspondiente, donde se prosiguen con las diligencias del caso.