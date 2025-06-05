Dos personas detenidas por transportar cocaína y una balanza al bordo de una moto

La Policía de Corrientes informó que en la tarde de este jueves detuvieron a dos joves que tenían bochas de cocaína y una balanza digital en la ciudad de Corrientes. Ambos se trasladaban en un moto y tenían entre 16 y 18 años.

El operativo tuvo lugar en la intersección de las calles Sánchez de Bustamante y Caracas, donde efectivos policiales detuvieron la marcha de una motocicleta Zanella ZB 110 cc. Según informaron, el vehículo circulaba junto a otra moto que logró darse a la fuga al notar la presencia policial.

Cuando lograron parar el rodado menor, identificaron a un joven y una adolescente que entre sus pertenencias tenían una balanza electrónica y dos envoltorios de polietileno con una sustancia blanca en polvo. El espetufaciente fue analizado por personal especializado de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado y dio positivo. Luego del test, lograron constatar 11 gramos.

Ambos jóvenes fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente y quedaron a disposición del fiscal de turno, mientras se continúan las actuaciones de rigor.

La Policía no descarta que el caso esté vinculado a una red de microtráfico, y se investiga la posible relación con el segundo vehículo que logró escapar de la escena.

