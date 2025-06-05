Viajaban con $63 millones en billetes de $2 mil en el baúl del auto

Durante un control en el puesto caminero Bella Vista de Concepción del Uruguay, la Policía de Entre Ríos incautó $63.592.000 hallados en el baúl de un auto que viajaba hacia Corrientes, procedente de Buenos Aires.

Intervino la Justicia Federal y los ocupantes quedaron supeditados a la causa, luego que detectaran el traslado de grandes fajos de billetes, con la peculiaridad de que todos eran de $2 mil.

Los efectivos incautaron la suma millonaria en efectivo durante un procedimiento realizado por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, quienes detectaron algo inusual en el baúl del automóvil: dos cajas de cartón que levantaron sospechas.Lo llamativo fue que al proceder a su apertura, los uniformados encontraron un total de $63.592.000 en efectivo, compuesto en su totalidad por “por 31.796 billetes de $2.000”.

Los ocupantes del vehículo presentaron una documentación con la que intentaron justificar el transporte del dinero. En concreto, exhibieron una nota de una empresa privada autorizando el traslado de los billetes por el monto mencionado. Sin embargo, la situación llamó la atención de las autoridades, que decidieron dar intervención a la Justicia Federal.De acuerdo con fuentes oficiales, “intervino el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, que ordenó la constatación de la suma, la identificación de los involucrados y la intervención del personal de la Regional Arca Paraná”.Quedaron implicados en la investigación judicial correspondiente tras dejar constancia de que “los ocupantes del vehículo quedaron supeditados a la causa en curso”, mientras se analiza la legalidad del traslado y el origen del dinero, así como la actividad de la empresa mencionada en la nota presentada.