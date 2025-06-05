El choque entre una moto y un camión dejó un muerto

Una persona murió este miércoles tras chocar contra un camión en la localidad correntina de Esquina. El trágico desenlace ocurrió en la Ruta Nacional N°12, kilómetro 701 en la tercera sección del paraje "El Carmen".

Según informó el medio "Actualidad Esquina", cerca de las 23: 35, una motocicleta impactó fuertemente contra un camión. Como consecuencia del fuerte choque, el conductor del rodado menor murió en el acto.

Se trata e un camión marca Dodge, color azul y blanco, dominio RYH-381 que venía desde el norte y se dirigía al sur, y una motocicleta Honda XR 125, dominio A133 CJI, que se desplazaba de manera contraroa.

Luego del impacto, ambos vehículos terminaron en la banquina, quedando el rodado menor atrapado debajo del vehículo. El camión era conducido por Juan Mena, de 43 años de edad, mientras que en el rodado menor, todavía no se ha confirmado su identidad.

En el lugar del siniestro, se encontró documentación perteneciente al titular del rodado menor. En el mismo, se constataba que tenía domicilio en Córdoba, además de un carnet de conducir emitido por la municipalidad de Perugorría. Se espera información de las autoridades locales para que identifiquen el cuerpo.

Tras la colisión, trabajaron personal de Bomberos Voluntarios, Policía de Corrientes y agentes de la Dirección de Seguridad Vial de la municipalidad . Además, estuvieron presentes una ambulancia del hospital San Roque y peritos de la Justicia.

El fiscal Gustavo Javier Mosquera ordenó el inicio de actuaciones judiciales bajo la carátula "De oficio por supuesta muerte en accidente de tránsito", y dispuso secuestro preventivo de ambos vehículos involucrados en el sinestro.

Con información de Actualidad Esquina.

