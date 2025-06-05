Varios detenidos por merodeo, todos con antecedentes policiales

La Policía de Corrientes informó que el miércoles realizó varias detenciones en la ciudad Capital. Todos los detenidos tenían antecedentes policiales.

El primer procedimiento ocurrió en inmediaciones de calles Lavalle y Días de Vivar, donde se demoró a un hombre mayor de edad, durante la mañana del miércoles.

En la misma franja horaria se procedió con la segunda detención de un hombre mayor de edad en la zona de calles General Paz y Necochea.

Luego, durante la siesta, se detuvo a una tercera persona, mayor de edad, en cercanías de las calles General Paz y Cerrito.

Por último se demoró e identificó a un hombre mayor de edad en inmediaciones de calles General Paz y Pago Largo.

La Policía informó que los detenidos fueron abordados tras ser encontrados merodeando y generando intranquilidad entre los vecinos. Las primeras averiguaciones constataron que estos tenían antecedentes por delitos contra la propiedad.

Los demorados fueron trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de continuar con diligencias de rigor.

