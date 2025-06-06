Lo sorprendieron con marihuana y varios celulares en su poder

La Policía de Corrientes informó que en la tarde de este jueves detuvieron a un hombre que, al bordo de una motocicleta, tenía entre sus pertenencias "bochitas" de marihuana y teléfonos celulares de dudosa procedencia.

El operativo se realizó cerca de las 19.30, cuando en inmediaciones de la calle Perugorria y Blas Parera, identificaron a un hombre de 30 años de edad, que circulaba a bordo de una motocicleta marca Ghigeri, cuyo conductor no contaba con las documentaciones del rodado.

Además, se pudo constatar que en su interior, tenía envoltorios de marihuana y 5 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos. También se constató que, metros más adelante, cuatro personas estaban esperando al hombre acusado. Los sujetos fueron identificados.

Ante la consulta sobre el origen de la propiedad, el hombre no pudo justificar claramente de donde tuvo los dispositivos, por lo que fue trasladado a la comisaría jurisdiccional donde prosiguen con los trámites del caso.

Lo incautado quedó a disposición de la autoridad fiscal de turno.