¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Papa Leon XIV Policía de Corrientes Parada Pucheta
Papa Leon XIV Policía de Corrientes Parada Pucheta
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
EN UN BARRIO DE CORRIENTES

Un hombre que merodeaba entre vehículos y viviendas quedó detenido

El sujeto registraba antecedentes policiales.

Por El Litoral

Viernes, 06 de junio de 2025 a las 12:58

La Policía de Corrientes informó que en la noche de este miércoles detuvo a  un hombre por merodear entre vehículos y viviendas de Corrientes.

El sujeto se encontraba actuando sospechosamente por las calles de Viedma y 2 de Abril de la capital provincial.

El procedimiento se realizó alrededor de las 20:30, durante un patrullaje preventivo. Según informaron fuentes policiales, el sujeto estaba espiando el interior de autos estacionados y los  domicilios de la zona. 

Al ser identificado por los uniformados, no pudo justificar su presencia ni su accionar en el lugar por lo que fue trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde se continúan con los trámites del caso.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD