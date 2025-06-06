Un hombre que merodeaba entre vehículos y viviendas quedó detenido

La Policía de Corrientes informó que en la noche de este miércoles detuvo a un hombre por merodear entre vehículos y viviendas de Corrientes.

El sujeto se encontraba actuando sospechosamente por las calles de Viedma y 2 de Abril de la capital provincial.

El procedimiento se realizó alrededor de las 20:30, durante un patrullaje preventivo. Según informaron fuentes policiales, el sujeto estaba espiando el interior de autos estacionados y los domicilios de la zona.

Al ser identificado por los uniformados, no pudo justificar su presencia ni su accionar en el lugar por lo que fue trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde se continúan con los trámites del caso.