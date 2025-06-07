Secuestran 500 paquetes de cigarrillos y dos vehículos en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron dos vehículos y una importante cantidad de cigarrillos ingresados de manera ilegal al país.

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de la calle Gascón al 1400, donde los agentes detectaron un automóvil Peugeot 308 en aparente estado de abandono.



El vehículo presentaba la faltante de algunas partes y, tras las primeras averiguaciones, se confirmó que estaba registrado en la provincia de Buenos Aires. Por disposición de las autoridades, fue secuestrado de forma preventiva mientras se continúan las investigaciones para determinar si guarda relación con algún hecho delictivo.

Pocos minutos después y a escasa distancia del lugar, los efectivos visualizaron un segundo vehículo, Volkswagen Bora, que en su interior contenía tres bultos de polietileno de gran tamaño.

En ese momento, un hombre mayor de edad se presentó ante los agentes manifestando ser el propietario del rodado. Al ser inspeccionados, los bultos resultaron contener un total de 75 brezas de cigarrillos, equivalentes a 510 paquetes de 20 unidades cada uno, cuya procedencia no pudo ser justificada legalmente.

Atento a ello, y por disposición judicial, se procedió al secuestro del vehículo y de la mercadería, por presunta infracción al Código Aduanero de la Nación (Ley 22.415).

Todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y el origen de la mercadería.