Detuvieron a un joven con envoltorios de cocaína

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a un hombre que estaba comercializando cocaína en la ciudad de Corrientes.



La intervención se llevó a cabo en la zona de calles Crespo y Rafaela, luego de que los agentes recibieran una alerta sobre la presunta comercialización de estupefacientes en el lugar.



Al llegar, los uniformados identificaron a un individuo a bordo de una motocicleta de 110cc, quien fue interceptado e inspeccionado.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron entre sus pertenencias nueve envoltorios de polietileno que contenían una sustancia en polvo blanco. Posteriormente, se realizó el narco-test correspondiente, que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total aproximado de 4,4 gramos.

El sujeto fue detenido en el acto y, por disposición de las autoridades judiciales, trasladado junto a la droga incautada a la sede de la Dirección General de Drogas Peligrosas, donde se continúa con las actuaciones del caso.