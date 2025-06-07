¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Elecciones Policía de Corrientes Matias Chirino
Elecciones Policía de Corrientes Matias Chirino
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Detuvieron a un joven con envoltorios de cocaína

El hecho se registró en horas del viernes en la ciudad de Corrientes.

Por El Litoral

Sabado, 07 de junio de 2025 a las 12:22

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a un hombre que estaba comercializando cocaína en la ciudad de Corrientes. 
 

La intervención se llevó a cabo en la zona de calles Crespo y Rafaela, luego de que los agentes recibieran una alerta sobre la presunta comercialización de estupefacientes en el lugar.
 

Al llegar, los uniformados identificaron a un individuo a bordo de una motocicleta de 110cc, quien fue interceptado e inspeccionado.

 

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron entre sus pertenencias nueve envoltorios de polietileno que contenían una sustancia en polvo blanco. Posteriormente, se realizó el narco-test correspondiente, que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total aproximado de 4,4 gramos.

 

El sujeto fue detenido en el acto y, por disposición de las autoridades judiciales, trasladado junto a la droga incautada a la sede de la Dirección General de Drogas Peligrosas, donde se continúa con las actuaciones del caso.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD