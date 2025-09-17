Un hombre armado amenazaba con machete y cuchillo

Un operativo policial culminó con la detención de un hombre que portaba un machete y amenazaba a transeúntes en la vía pública en Barrio 508 Viviendas, sobre Avenida 2 de Abril de la ciudad de Paso de los Libres.



Se vivieron momentos de tensión e incertidumbre ante la reacción del violento individuo.

Según se informó, la Comisaría Segunda de esa ciudad recibió un llamado al 911 que alertaba sobre la situación. El Móvil 861 se dirigió al lugar y, al llegar, observaron al sujeto con el machete en mano, promoviendo disturbios y amenazando a quienes pasaban por el lugar.

El personal policial descendió del móvil y realizó un seguimiento al sospechoso,



Los efectivos establecieron un perímetro y entablaron un diálogo para que el acusado cesara su actitud violenta y entregara el machete.

Tras varios minutos de diálogo, entregó el machete, pero luego tomó un cuchillo y continuó amenazando a los presentes.

Finalmente, se logró reducir al individuo y se lo detuvo para quedar a disposición de la Fiscalía en turno a cargo de Daniela Di Tomaso quien impartió directivas sobre el caso.