Tres policías de Corrientes fueron heridos por vecinos durante un operativo

La Policía de Corrientes informó que este martes tres funcionarios fueron heridos y agredidos por vecinos mientras realizaban un operativo de intervención en barrios de ciudad capital.

El incidente ocurrió cerca de las 23 tras una alerta sobre disturbios en la intersección de avenida Cartagena y calle Güemes, donde un grupo de personas se encontraba quemando cubiertas.

Al llegar al lugar, los efectivos fueron recibidos de manera hostil por varias personas, quienes comenzaron a arrojar elementos contundentes contra el personal. Ante la agresión, se solicitó refuerzo a efectivos de la Comisaría Octava Urbana para colaborar con el control de la situación.

Durante la intervención, uno de los policías fue atacado por un perro de raza pitbull, que de acuerdo con las primeras averiguaciones, habría sido liberado de manera intencionada. El agente sufrió heridas en ambas piernas y fue trasladado de inmediato al hospital Escuela.

Poco después, otros dos efectivos fueron alcanzados por objetos arrojados por el grupo, sufriendo diversas lesiones. Ambos fueron asistidos en centros de salud; uno de ellos permanece internado con lesiones de consideración.

Durante el procedimiento no se logró detener a los agresores, quienes, según fuentes policiales, habrían sido protegidos por vecinos de la zona.

Los barrios Loma Linda y El Caracolero, ya había registrado episodios similares con enfrentamientos entre grupos de jóvenes.

En la Comisaría Octava se iniciaron actuaciones judiciales por lesiones, atentado y resistencia a la autoridad. La investigación continúa en curso para identificar a los responsables.