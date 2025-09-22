Corrientes: dos hombres detenidos con media tonelada de carne ilegal

La Policía de Corrientes informó que detuvo a dos hombres en Goya, quienes transportaban media tonelada de carne ilegal.

La detención se realizó durante un control vehicular en la 3ra Sección Las Mercedes, donde se detuvo la marcha de una camioneta marca Ford, modelo F-100, que era manejada por F.R. Saucedo de 47 años y J. López de 27.

Los efectivos procedieron a la inspección de la caja del vehículo donde hallaron productos cárnicos sin la documentación ni condiciones para su transporte.

Por tal motivo se procedió a la demora de los ocupantes de la camioneta, y tras la intervención del médico veterinario interviniente, quien constató la presencia de 500 kilogramos de carne y dispuso la desnaturalización de la misma por no contar con los sellos sanitarios.

Además, se secuestró el rodado, cuchillos, lazos y demás elementos de faena.

Los demorados fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continúa con los trámites de rigor.