Secuestraron en Corrientes un cargamento de marihuana valuado en casi 360 millones

Un total de 94 kilos de marihuana secuestró la Prefectura Naval Argentina en la localidad balnearia de Paso de la Patria, en el marco de una serie de patrullajes preventivos en la frontera fluvial.



El valor de la sustancia ilícita incautada supera los $360 millones, según detallaron.



El procedimiento se inició durante la madrugada, cuando una patrulla de la fuerza que vigilaba puntos estratégicos detectó un movimiento sospechoso mediante el uso de cámaras térmicas de última tecnología, mencionaron a través de un informe.





Los efectivos observaron el cruce de una embarcación a motor que provenía de la costa paraguaya y avanzaba decididamente hacia el territorio argentino, a la altura del kilómetro 1.239 del río Paraná, cerca de la desembocadura del arroyo Huajó.



Al tocar tierra firme, los tripulantes de la lancha comenzaron a descargar bultos a gran velocidad y emprendieron el regreso hacia el Paraguay para evitar ser identificados. En la costa argentina ya los esperaba el eslabón local de la banda: un grupo de hombres que comenzó a cargar las bolsas tipo arpillera en varias motocicletas.



Los uniformados se desplegaron rápidamente de manera certera sobre el lugar de acopio para tratar de demorar a los sospechosos que al notar las balizas policiales y dar la voz de alto, aceleraron los rodados y abandonaron la carga a mitad de camino. Algunos escaparon a pie hacia una zona de abundante vegetación y montes nativos, amparados por la oscuridad de la noche, precisaron.





Tras asegurar el perímetro y rastrillar el área con la asistencia de canes adiestrados, el personal de Prefectura halló un motovehículo abandonado y 10 bultos de grandes dimensiones.



Al abrir el cargamento ante la presencia de testigos, los uniformados contabilizaron 17 bolsas termoselladas que contenían cogollos de marihuana de máxima pureza, con un peso de 32 kilogramos.



Además, 84 panes de marihuana prensada, que arrojaron un pesaje total de 62 kilogramos.



Cabe mencionar que el cargamento específico sumó 94 kilos de cannabis sativa, y la causa quedó a disposición de la Fiscalía Federal de Corrientes, área de Atención Inicial, a cargo de la Dra. Melina Beatriz Perborell.