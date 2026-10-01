Corrientes: pidió probar un auto en una concesionaria y no volvió

En un sorprendente hecho, un hombre fue aprehendido en Paso de los Libres tras el recupero de un automóvil que había sido sustraído de una concesionaria, donde el sospechoso se presentó y pidió salir a probarlo.





Policías de la Comisaría Primera tomaron conocimiento sobre la sustracción del rodado en la firma "Aguirre Automotores", donde un hombre se presentó con intenciones de adquirir un Fiat Uno, por lo que salió a probar su funcionamiento y no regresó.





En este contexto, la Policía tras un rápido accionar procedió a la localización y aprehensión del autor y al secuestro del vehículo denunciado como sustraído, al cual le faltaba una rueda.



La Fiscalía en turno, tiene el caso y podría dictar nuevas diligencias.