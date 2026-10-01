Hallaron muerto a un camionero brasileño en la Aduana de Santo Tomé

Un camionero de nacionalidad brasileña, fue encontrado sin vida dentro de su camión en la noche del miércoles, en el playón de la oficina de Aduanas de Santo Tomé, en el paso fronterizo con San Borja.



El hecho fue descubierto por otros transportistas que se encontraban en el paso fronterizo que conecta con la localidad brasileña de San Borja. El chofer fue identificado como Aparecido Donizete Pereira, de 50 años, oriundo del estado de Minas Gerais, Brasil.



Al notar que Pereira no descendía de la cabina ni realizaba movimientos, sus compañeros se acercaron al camión para verificar su estado y lo hallaron sin signos vitales.





Tras el alerta, personal de las fuerzas de seguridad y autoridades sanitarias argentinas se desplazaron de inmediato hasta la zona aduanera para constatar el fallecimiento e iniciar las actuaciones correspondientes.



Hasta el momento, la causa de la muerte no ha sido establecida. Las autoridades competentes abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el deceso del transportista. Se espera que las pericias forenses y los exámenes complementarios aporten nuevos datos sobre el caso en las próximas horas.



