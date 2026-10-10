Allanaron un hospedaje en Corrientes: cuatro detenidos y miles de dólares secuestrados

La Policía de Corrientes informó este sábado que allanó un hospedaje en Paso de los Libres, donde secuestró importantes sumas de dinero en pesos argentinos, dólares y reales brasileños.

Los procedimientos se realizaron el viernes en el marco de una investigación por un supuesto robo calificado por escalamiento.

Qué encontraron en el hospedaje

En una de las habitaciones, los efectivos secuestraron $2.129.000, 2.100 dólares y 5.180 reales brasileños. En el lugar, también identificaron a los dos hermanos, quienes habrían proporcionado datos falsos y utilizado documentación perteneciente a otras personas.

Las consultas en los sistemas de identificación permitieron establecer que ambos registraban pedidos de captura vigentes en la provincia de Córdoba, vinculados a investigaciones por hechos de robo.

En otra habitación encontraron 2.700 dólares y $110.900, además de documentación correspondiente a distintas identidades. Por este hallazgo se inició una nueva causa judicial por presunta receptación dolosa y encubrimiento.

En ese contexto, fueron aprehendidos un hombre de 50 años y una mujer de 46, quienes serían familiares de los hermanos. Una adolescente de 17 años quedó bajo resguardo de la Comisaría de la Mujer y el Menor.

También secuestraron celulares y prendas de vestir

Durante la inspección de un automóvil, la Policía incautó teléfonos celulares, cajas de dispositivos, bolsas de un comercio local, prendas de vestir y otros elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

Las personas involucradas y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.